Спорт-Экспресс
Экс-директор РФБ Домани экстрадирован из Черногории в Россию – он подозревается в мошенничестве
Дмитрий Домани coming home.
31 марта мужчину арестовали в черногорском Херцег-Нови, а 27 октября выдали властям РФ.
«Сегодня в сопровождении сотрудников Интерпола МВД и ФСИН России из Черногории доставлен Дмитрий Домани 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)» – сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.
Домани подозревается в учредительстве нескольких компаний, с которыми он подписывал фиктивные договоры в ущерб Федерации баскетбола, будучи на тот момент ее исполнительным директором. Объем махинаций Дмитрия составил 44 миллиона рублей.
- Дмитрий Домани покинул территорию РФ с целью избежания уголовного наказания.
- Обвинение в мошенничестве было предъявлено Домани еще в 2016 году.
- Домани грозит до 10 лет лишения свободы
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