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Экс-директор РФБ Домани экстрадирован из Черногории в Россию – он подозревается в мошенничестве

Экс-директор РФБ Домани экстрадирован из Черногории в Россию – он подозревается в мошенничестве
Eurosport

1 час назад

Дмитрий Домани coming home.

31 марта мужчину арестовали в черногорском Херцег-Нови, а 27 октября выдали властям РФ.

«Сегодня в сопровождении сотрудников Интерпола МВД и ФСИН России из Черногории доставлен Дмитрий Домани 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)» – сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

Домани подозревается в учредительстве нескольких компаний, с которыми он подписывал фиктивные договоры в ущерб Федерации баскетбола, будучи на тот момент ее исполнительным директором. Объем махинаций Дмитрия составил 44 миллиона рублей.

  • Дмитрий Домани покинул территорию РФ с целью избежания уголовного наказания.
  • Обвинение в мошенничестве было предъявлено Домани еще в 2016 году.
  • Домани грозит до 10 лет лишения свободы
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