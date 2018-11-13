Eurosport

Центровой ЦСКА с украинскими и конголезскими корнями Джоэль Боломбой получил паспорт РФ

Центровой ЦСКА с украинскими и конголезскими корнями получил паспорт РФ
Eurosport

1 час назад

Эра натурализации коснулась и баскетбола.

Чернокожий украинец будет играть за сборную России.

13 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме игрока ПБК ЦСКА Джоэля Боломбоя в граждане России. 24-летний баскетболист выступал за сборную Украины и родился в Донецке, его мать – русская, а отец родился в Республике Конго.

  • Спортсмен появится в заявке Евролиги и Единой лиги ВТБ, когда завершатся все процедуры по оформлению документов.
  • 18 ноября ЦСКА сыграет против белорусского «Цмоки-Минск».
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Радулов отпраздновал выздоровление смачной шайбой «Коламбусу»

04:56
Популярные видео
Игрок «Ванкувера» одним броском собрал обе штанги и перекладину
 757 просмотров8 ч
«Виннипег» и «Нью-Джерси» придумали 7 шайб и сочную драчку
 836 просмотровВчера в 13:33
А еще вам может понравиться