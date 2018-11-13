Центровой ЦСКА с украинскими и конголезскими корнями Джоэль Боломбой получил паспорт РФ

Чернокожий украинец будет играть за сборную России.

13 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме игрока ПБК ЦСКА Джоэля Боломбоя в граждане России. 24-летний баскетболист выступал за сборную Украины и родился в Донецке, его мать – русская, а отец родился в Республике Конго.

Спортсмен появится в заявке Евролиги и Единой лиги ВТБ, когда завершатся все процедуры по оформлению документов.

18 ноября ЦСКА сыграет против белорусского «Цмоки-Минск».

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