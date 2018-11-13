Eurosport
Центровой ЦСКА с украинскими и конголезскими корнями Джоэль Боломбой получил паспорт РФ
Эра натурализации коснулась и баскетбола.
Чернокожий украинец будет играть за сборную России.
13 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме игрока ПБК ЦСКА Джоэля Боломбоя в граждане России. 24-летний баскетболист выступал за сборную Украины и родился в Донецке, его мать – русская, а отец родился в Республике Конго.
- Спортсмен появится в заявке Евролиги и Единой лиги ВТБ, когда завершатся все процедуры по оформлению документов.
- 18 ноября ЦСКА сыграет против белорусского «Цмоки-Минск».
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