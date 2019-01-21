Мэттью Макконахи в оранжевом пиджачке пришел на университетский матч и поруководил командой Техаса

Университет Техаса определил оскароносного актера Мэттью Макконахи на должность министра культуры нового стадиона для студенческой баскетбольной команды.

Макконахи подошел к новой работе с полной ответственностью: спустя месяц после назначения он пришел на матч против университета Оклахомы и изо всех сил мотивировал техасских парней на победу. Помогло – университет Техаса победил со счетом 75:72.

Макконахи был удостоен «Оскара» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей».

Наибольшую известность Мэттью получил после роли в первом сезоне сериала «Настоящий детектив» и фильме «Интерстеллар».

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