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Мэттью Макконахи в оранжевом пиджачке пришел на университетский матч и поруководил командой Техаса

Макконахи в оранжевом пиджачке пришел на университетский матч и поруководил командой Техаса
Eurosport

18 ч. назад

Ему очень идет эта роль.

Университет Техаса определил оскароносного актера Мэттью Макконахи на должность министра культуры нового стадиона для студенческой баскетбольной команды.

Макконахи подошел к новой работе с полной ответственностью: спустя месяц после назначения он пришел на матч против университета Оклахомы и изо всех сил мотивировал техасских парней на победу. Помогло – университет Техаса победил со счетом 75:72.

  • Макконахи был удостоен «Оскара» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей».
  • Наибольшую известность Мэттью получил после роли в первом сезоне сериала «Настоящий детектив» и фильме «Интерстеллар».

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