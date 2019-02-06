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Парень кинул мяч в сальтухе спиной к кольцу и установил мировой рекорд по дальности

Парень кинул мяч в сальтухе спиной к кольцу и установил мировой рекорд по дальности
Eurosport

46 мин. назад

Супердостижение.

Один из членов команды «Гарлем Глобтроттерс» установил мировой рекорд по дальности попадания в баскетбольное кольцо, стоя спиной к щиту.

Парень кинул мяч с расстояния 18 метров в прыжке назад и замер на месте. Он не сдвинулся, даже когда по крикам понял, что попал. Неподвижность была необходимым условием для того, чтобы замерить расстояние после броска. Только через несколько секунд он дал волю эмоциям вместе с подбежавшими одноклубниками.

Видео - Парень кинул мяч в сальтухе спиной к кольцу и установил мировой рекорд по дальности

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  • «Гарлем Глобтроттерс» – американская баскетбольная выставочная команда.
  • В своих выступлениях она сочетает элементы спорта, театрального шоу и комедии.
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Видео - Парень кинул мяч в сальтухе спиной к кольцу и установил мировой рекорд по дальности

00:30
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