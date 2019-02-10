Украинский баскетболист: «Крымчане боялись, что на Украине их зарежут за русский язык»

Украинский баскетболист Дмитрий Липовцев рассказал о настроениях жителей Крыма после присоединения к России.

– Когда вы играли за севастопольский «Муссон» [до 2013 года – прим. Eurosport], окружение говорило, что «Россия – круто и они не любят хохлов»?

– До 2014 года – нет. Все было идеально, никто даже не думал об этом. После всех событий началась пропаганда, люди менялись на глазах: «Я хочу в Россию. Там классно». Отвратительно, когда висит постер команды, которая стоит в вышиванках, а потом говорят: «Я – русский. Меня всегда ущемляли в Украине». Хотя на самом деле все было замечательно – люди хорошо жили, делали бизнес, ждали нового сезона.

Когда приехал после аннексии в 2015-м, стало противно. На тот момент я встречался с девушкой из Севастополя, мы ездили к ней домой на месяц. Отдыхать там нет смысла – в Турции дешевле.

Видел плакаты «Россия или фашизм?» Говорили: «Если не примете русских, приедет поезд с бандеровцами, которые будут вас резать». Ходили такие легенды, что у меня волосы дыбом. По телевизору крутили сумасшедшие вещи – мол, в Запорожье сейчас идут бои. Звоню отцу. «Нет, – говорит. – У нас все тихо». Украинское телевидение же закрыли и жестко зомбировали. Пиво дешевле, самолеты летают, все красиво. Очень подло. Я обожаю Севастополь, это мой любимый город. Но морально очень тяжело.

– Почему?

– Людям сильно промыли мозги. Плюс гнилость. У тебя все было отлично, но ты вдруг решил свалить к великой России. А мы, оказывается, фашисты. Люди реально боялись ехать на Украину, чтобы их не зарезали за русский язык. Тяжело, когда твою страну постоянно поливают ****** [нечистотами] – мол, бандеровцы пришли к власти. Хотя на самом деле люди необразованные – даже не знают, кто такие эти бандеровцы и за что они стояли. И либо с каждым драться, морды бить, либо объяснять, – сказал Липовцев в интервью Tribuna.com.

В настоящий момент Липовцев выступает за команду «Черкасские Мавпы» из города Черкассы.

В турнирной таблице украинской Суперлиги «Черкасские Мавпы» занимают последнее 8-е место.

В прошлом сезоне «Черкасские Мавпы» впервые в истории выиграли чемпионский титул.

(Фото: сайт «Черкасских Мавп» )

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