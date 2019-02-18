Getty Images
«Команда Леброна Джеймса» победила на Матче всех звезд НБА
Новость для тех, кто уснул до 4 утра.
В Шарлотт состоялся Матч всех звезд 68-й Матч всех звезд НБА – в нем «Команда Леброна» обыграла «Команду Янниса» – 178:164.
Стартовая пятерка Леброна: Джеймс Харден, Кавай Ленард, Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Леброн Джеймс.
Пятерка Янниса: Кемба Уокер, Стефен Карри, Пол Джордж, Джоэл Эмбиид, Яннис Адетокумбо.
Капитаны – Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс») и Леброн Джейс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
MVP матча стал Кевин Дюрант.
На перерыве шоу выступил хип-хоп исполнитель J. Cole.
И даже попробовал оформить данк.
И куда ж без баскетбольной крути.
- Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») победил на конкурсе мастерства.
- Джо Харрис («Бруклин Нетс») выиграл контест по трехочковым.
- Хамиду Диалло («Оклахома-Сити») стал лучшим исполнителем данков.
Защитник «Спёрс» пропустил Матч всех звезд из-за девушки. Фото, которые прокричат, что он был прав