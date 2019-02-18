«Команда Леброна Джеймса» победила на Матче всех звезд НБА

В Шарлотт состоялся Матч всех звезд 68-й Матч всех звезд НБА – в нем «Команда Леброна» обыграла «Команду Янниса» – 178:164.

Стартовая пятерка Леброна: Джеймс Харден, Кавай Ленард, Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Леброн Джеймс.

Пятерка Янниса: Кемба Уокер, Стефен Карри, Пол Джордж, Джоэл Эмбиид, Яннис Адетокумбо.

Капитаны – Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс») и Леброн Джейс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

MVP матча стал Кевин Дюрант.

На перерыве шоу выступил хип-хоп исполнитель J. Cole.

И даже попробовал оформить данк.

И куда ж без баскетбольной крути.

Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») победил на конкурсе мастерства.

Джо Харрис («Бруклин Нетс») выиграл контест по трехочковым.

Хамиду Диалло («Оклахома-Сити») стал лучшим исполнителем данков.

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