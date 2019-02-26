Жительница Барнаула посчитала баскетболистов во дворе наркоманами. Суд по ее просьбе снес площадку

Центральный районный суд Барнаула удовлетворил иск жительницы города Валентины Крыловой к ООО «Карнеол» с требованием снести баскетбольную площадку, которая очень беспокоила истицу.

«В выходные и будние дни с утра до вечера на спортивной площадке собираются посторонние лица, тренируются, громко кричат, стучат мячом (в том числе по сетке ограждения), нецензурно выражаются, курят сигареты и наркотики, распивают спиртные напитки, громко слушают музыку, ведут себя агрессивно и пр.

В связи с этим, у нее ухудшилось состояние здоровья, она обеспокоена, у нее постоянная тревога. Она ограничена в использовании собственной квартиры, так как вынуждена покидать квартиру в летнее время, с открытыми окнами невозможно находиться в квартире», – приводит позицию Крыловой издание «Тайга.инфо».

Свой иск жительница Барнаула мотивировала тем, что баскетбольная площадка построена на деньги дольщиков, в число которых входит и она. Помимо сноса площадки, она потребовала от застройщика моральную компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил требования Крыловой: площадка была демонтирована, но вместо запрошенных 100 тысяч она получит всего лишь 10.

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