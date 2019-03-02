Тренер «Брисбена» разрыдался, когда баскетболист рвался помочь команде, несмотря на тяжелую травму

Ветеран «Брисбена» Мики Вукона получил разрыв ахилла в первом матче полуфинальной серии австралийской лиги против «Перта».

Несмотря на тяжелую травму, баскетболист заявил тренеру Андрею Леманису, что готов выйти на второй матч, чтобы помочь партнерам. Это настолько растрогало коуча, что рассказывая об этом на пресс-конференции, он не сдержал слез.

Вукона присутствовал на матче, но на скамейке запасных.

«Брисбен» уступил во втором матче «Перту» со счетом 79:84 и проиграл серию (0-2).

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