В Техасе за школьную команду рубится 120-сантиметровый карлик. Ты не поверишь, насколько он крут

Мы привыкли думать, что отличными навыками игры в баскетбол обладают лишь высокорослые спортсмены. Это утверждение опровергает Рис Тернер, выступающий за школьную команду из города Кушинг (штат Техас, США).

Рост Риса – всего-то 120 сантиметров, но он рубится в баскет похлеще многих, а нарезки с его игрой очень быстро стали вирусными в социальных сетях.

Как отмечает News.com.au, 17-летний Тернер не является лидером своей команды, но его иногда выпускают в старте, а его игровой максимум за матч составляет 8 набранных очков.

Самый низкорослый баскетболист, когда-либо игравший в НБА, – это Магси Богз. Его рост составлял всего 160 сантиметров.

Богз в первую очередь известен по выступлениям за «Шарлотт Хорнетс».

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