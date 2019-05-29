Гимнаст сборной Великобритании Доминик Каннингхэм повеселился на тренировке в спортзале.

Каннингхэм взял баскетбольный мяч и сказал в камеру «Это война». Затем он сделал сальто с опорой на этот самый мяч и в прыжке бросил его с центра площадки.

Конечно, Доминик попал в цель. После он громко завопил вместе с другом-оператором, на радостях сделал двойное сальто и, кажется, не слишком удачно приземлился.

Видео - Гимнаст сделал сальто и попал в баскетбольное кольцо с центра площадки 00:32

Доминику Каннингхэму 24 года. В 2018 году он стал чемпионом Европы в вольных упражнениях, а еще взял серебро в командном первенстве.

На инстаграм британского гимнаста на момент публикации новости подписаны 46 тысяч человек.

Ленард баззером вывел «Торонто» в финал – мяч завалился в кольцо после четырех касаний о дужку

Качай приложение Eurosport для iOS или Android