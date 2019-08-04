Бывший разыгрывающий защитник «Енисея» и «Красного Октября» Ти Джей Купер в 2018-м был на два года дисквалифицирован ФИБА за подмену допинг-проб, но подробности дела вскрылись только сейчас.

По данным RTV, спортсмена выдал анализ мочи, после проверки которого выяснилось, что Купер находится в положении. Более тщательная обработка биоматериала показала, что моча принадлежит жене баскетболиста, которая на тот момент была беременна.

Дисквалификация 28-летнего Купера истечет в июне 2020 года.

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