Безногий парень исполнил мечту и сделал сочнейший слэмданк
Очень мотивирующее видео.
В социальных сетях вирусится невероятное видео, на котором мужчина, лишившийся всей нижней части туловища, исполняет бросок сверху.
Исполнить мечту получилось с помощью нескольких ассистентов. Парень прилично растолкался руками, прыгнул, а несколько ребят в черных футболках подняли его до кольца, чтобы баскетболист сделал заветный бросок сверху.
«Я занимался в зале и увидел, как он работает над прыжком. Никогда не ищите оправданий».
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