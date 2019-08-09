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Безногий парень исполнил мечту и сделал сочнейший слэмданк

Безногий парень исполнил мечту и сделал сочнейший слэмданк
Eurosport

35 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

Очень мотивирующее видео.

В социальных сетях вирусится невероятное видео, на котором мужчина, лишившийся всей нижней части туловища, исполняет бросок сверху.

Исполнить мечту получилось с помощью нескольких ассистентов. Парень прилично растолкался руками, прыгнул, а несколько ребят в черных футболках подняли его до кольца, чтобы баскетболист сделал заветный бросок сверху.

«Я занимался в зале и увидел, как он работает над прыжком. Никогда не ищите оправданий».

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