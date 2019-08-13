Школьники поспорили с копами, что останутся на площадке, если попадут в кольцо с центра. И попали!
Представьте такую ситуацию в России.
В американском городе Сайчуайте, штат Массачусетс, произошло самое крутое попадание, за которое не дают перстни чемпионов НБА.
Марк Фэлви с дюжиной приятелей играли в баскетбол после школы. Они стучали оранжевым мячом допоздна. По словам Фэлви, они также слушали музыку, кричали и хорошо проводили время. Примерно в 23:30 соседи вызвали полицию.
К площадке подошли офицеры Линдси Бонанно и Дрю Китчен. Они должны были выполнять свои обязанности, но не хотели портить детям вечеринку. Тогда Марк спросил офицера Линдси: «Что если я забью с центра площадки, а мы и друзья останемся здесь еще на полчаса?»
«Я решила повеселиться с этими ребятами и поспорила с детишками», – говорит Бонанно.
«Она такая: да ты не забьешь. Так уверенно, – вспоминал Фэлви. – Тогда я отошел к центральному кругу, быстренько помолился, бросил и попал».
Друзья Марка победно вскинули руки и закричали. «Мы были счастливы, но потом такие: эй, нужно быть потише, а то им позвонят снова. Но это было круто», – сказал герой. Об этом написал Boston 25 News.
- Бонанно сказала, что затем они с напарником ехали на другой вызов и проезжали мимо средней школы около 0:10. Парни уже ушли домой.
- Статистика гласит, что в 2011 году шансы баскетболиста НБА попасть с центра площадки составляли около 2,5%.
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