В американском городе Сайчуайте, штат Массачусетс, произошло самое крутое попадание, за которое не дают перстни чемпионов НБА.

Марк Фэлви с дюжиной приятелей играли в баскетбол после школы. Они стучали оранжевым мячом допоздна. По словам Фэлви, они также слушали музыку, кричали и хорошо проводили время. Примерно в 23:30 соседи вызвали полицию.

К площадке подошли офицеры Линдси Бонанно и Дрю Китчен. Они должны были выполнять свои обязанности, но не хотели портить детям вечеринку. Тогда Марк спросил офицера Линдси: «Что если я забью с центра площадки, а мы и друзья останемся здесь еще на полчаса?»

«Я решила повеселиться с этими ребятами и поспорила с детишками», – говорит Бонанно.

«Она такая: да ты не забьешь. Так уверенно, – вспоминал Фэлви. – Тогда я отошел к центральному кругу, быстренько помолился, бросил и попал».

Друзья Марка победно вскинули руки и закричали. «Мы были счастливы, но потом такие: эй, нужно быть потише, а то им позвонят снова. Но это было круто», – сказал герой. Об этом написал Boston 25 News.

Бонанно сказала, что затем они с напарником ехали на другой вызов и проезжали мимо средней школы около 0:10. Парни уже ушли домой.

Статистика гласит, что в 2011 году шансы баскетболиста НБА попасть с центра площадки составляли около 2,5%.

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