Бывший тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт рассказал, что болен первично-прогрессирующим рассеянным склерозом. Он написал открытое письмо, которое опубликовали на сайте «Олимпиакоса» – клуба, которым 60-летний Блатт руководит в данный момент.

«Несколько месяцев назад мне поставили диагноз первично-прогрессирущий рассеянный склероз. У этой болезни много форм, у разных людей она проявляется по-разному. Это заболевание аутоимунной системы, которое во многом меняет качество жизни и влияет на способность выполнять даже самые основные функции привычными способами.

Когда я преодолел первоначальный шок и осознал, как это может изменить мою жизнь, я решил, что не поддамся. Я буду приспосабливаться и находить способы жить настолько нормально, насколько это возможно. Первое, что я сделал – обратился к своей методике баскетбольного инструктажа по преодолению трудностей. Это трехэтапный процесс: нужно разобраться, в чем проблема, почему это произошло и как мы это исправим», – рассказал Блатт.

Блатт тренировал сборную России с 2006 по 2012 год и привел команду к еврочемпионству (2007) и бронзе Олимпиады-2012.

Рассеянный склероз не ведет к летальному исходу, но влияет на продолжительность жизни.

«Никакого рака мозга нет». Чем болен Валуев на самом деле

Качай приложение Eurosport для iOS или Android