Квизы

Сборная России по баскетболу готовится к сентябрьскому чемпионату миру. 12 лет назад, 16 сентября 2007 года, национальная команды под руководством Дэвида Блатта выиграла главный титул в истории постсоветского баскетбола.

Хозяева чемпионата Европы испанцы считались абсолютными фаворитами финала и практически весь матч вели в счете. Но точный бросок Джей Ар Холдена и промах Пау Газоля с сиреной принесли России сенсационный титул – 60:59.

Пора узнать, что сейчас делают герои той великой победы:

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