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«Ты как русский медведь – всегда сражаешься». Игроки сборной России выразили поддержку Блатту

«Ты как русский медведь – всегда сражаешься». Игроки сборной России выразили поддержку Блатту
Eurosport

40 мин. назад

Звезды сборной, взявшей Евробаскет-2007, верят в американского тренера.

Бывшие баскетболисты сборной России записали слова поддержки экс-тренеру национальной команды Дэвиду Блатту, который борется с первично-прогрессирующим рассеянным склерозом.

Слова поддержки американскому специалисту выразили Сергей Быков, Антон Понкрашов, Николай Падиус и Сергей Моня.

  • 19 августа Блатт объявил о том, что страдает серьезным заболеванием.
  • С Дэвидом сборная России выиграла Евробаскет-2019 и бронзу Игр в Лондоне 2012 года.

Борется с тяжелой болезнью, руководит РФБ, помогает детским домам. Где сейчас герои Евробаскета-2007

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