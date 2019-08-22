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«Ты как русский медведь – всегда сражаешься». Игроки сборной России выразили поддержку Блатту
Звезды сборной, взявшей Евробаскет-2007, верят в американского тренера.
Бывшие баскетболисты сборной России записали слова поддержки экс-тренеру национальной команды Дэвиду Блатту, который борется с первично-прогрессирующим рассеянным склерозом.
Слова поддержки американскому специалисту выразили Сергей Быков, Антон Понкрашов, Николай Падиус и Сергей Моня.
- 19 августа Блатт объявил о том, что страдает серьезным заболеванием.
- С Дэвидом сборная России выиграла Евробаскет-2019 и бронзу Игр в Лондоне 2012 года.
Борется с тяжелой болезнью, руководит РФБ, помогает детским домам. Где сейчас герои Евробаскета-2007
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