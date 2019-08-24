Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет

В Мельбурне состоялся товарищеский матч между баскетбольными сборными Австралии и Америки. Игра завершилась победой австралийцев со счетом 98:94.

Американская команда полностью составлена из игроков НБА, и это поражение – первое для США за 13 лет. Сборная Америки не проигрывала 78 матчей, начиная с игры за бронзу против Аргентины на чемпионате мира 2006 года.

Американцы выиграли все золото Олимпийских игр в новейшей истории (с ОИ-1992), кроме Игр-2004.

Два последних чемпионата мира (2010 и 2014) также остались за США. ЧМ-2018 был перенесен на год вперед и стартует 31 августа.

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