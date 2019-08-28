Отсидел 4 года в тюрьме, увлекался пчеловодством. Где сейчас игроки «золотой» сборной СССР-1972

Квизы

На Олимпийских играх-72 в Мюнхене сборная СССР под руководством Владимира Кондрашина сотворила невероятное и взяла золото, одолев в финале команду США (51:50).

Тот матч запомнили навсегда: три секунды и «золотой» бросок Александра Белова вошли в историю. С того дня прошло 46 лет, многие участники игры уже ушли из жизни, но это не мешает помнить их имена и фамилии. Определи каждого из них по фактам из жизни после спорта.

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