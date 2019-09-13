Американский баскетболист повис на кольце и обрушил на паркет всю конструкцию
Вот что такое настоящий тяжелый форвард.
Американский баскетболист израильской команды «Хапоэль Гильбоа-Галилея» Ник Уорд завалил щит во время матча предсезонки.
Уорд хотел вонзить мяч сверху после промаха партнера по команде и повис на кольце. Конструкция оказалась настолько хрупкой, что накренилась и рухнула на паркет.
- Уорд – бывший игрок университета штата Мичиган, выступает на позиции форварда.
- В сентябре Ник подписал с «Хапоэлем» контракт сроком на один год.
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