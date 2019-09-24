Итальянский оператор перевел камеру с баскетбольного матча на двух фигуристых фанаток

Итальянский оператор в разгар важного матча переключил внимание с игровой площадки на двух эффектных девушек, которые пришли на арену с опозданием.

Эпизод произошел во время игры между командами «Скафати» и «Монтегранаро» – они сражались в финале Суперкубка Серии А2.

В матче победили баскетболисты «Скафати» – 86:68.

А тут можно посмотреть видео, на котором баскетбольный комментатор потерял способность говорить при виде откровенного бюстгальтера фанатки.

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