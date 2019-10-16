Чертановский суд Москвы признал виновным в мошенничестве экс-баскетболиста сборной России и бывшего исполнительного директора РФБ Дмитрия Домани. Суд заключил, что спортсмен и функционер украл у РФБ 44 миллиона рублей.

«Суд установил: Домани совершил мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана», – передает слова судьи Людмилы Зиньковской РИА Новости.

По данным следствия, в 2014–2015 годах Домани, президент РФБ Юлия Аникеева и главный бухгалтер организации Михаил Кочарян украли 127 миллионов рублей из Федерации по фейковым документам. При них РФБ на бумаге проводил фуршеты и другие ивенты, но в реальности их не было. Так же мошенники закупали мерч и арендовали электронную технику для матчей по завышенным ценам у фирм, которые принадлежали им самим или их родственникам.

Экс-спортсмену и его сообщникам грозит тюремное заключение, срок которого станет известен чуть позже.

Домани – двукратный вице-чемпион мира в составе сборной России, а также трехкратный чемпион страны и экс-капитан ЦСКА.

Дмитрий работал генеральным менеджером мужской сборной с конца 2013 года, совмещая позиции исполнительного директора РФБ. В сентябре 2015 года он покинул оба поста.

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