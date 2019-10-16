Россия в баскете 3х3 убрала одного игрока после травмы соперника – у Уганды не осталось замен

Мужскую сборную России по баскетболу 3х3 наградят за честный спортивный поступок на Всемирных пляжных играх в Дохе.

За четыре минуты до конца первого матча группового этапа против сборной Уганды африканец Джонатан Игау получил травму левого колена и покинул корт с помощью врачей. В заявке угандийцев не было запасного, поэтому им пришлось выступать вдвоем против трех соперников.

Россияне посовещались и убрали одного из своих баскетболистов, чтобы играть в равных составах. Таким образом, из 34 бросков сборной России 27 нанесли Даниил Абрамовский и Дмитрий Чебуркин. Третий член команды находился на площадке, но стоял в углу корта и не получал мяч.

«Как только стало понятно, что угандийцы остались вдвоем, мы уравняли составы. Уважение и взаимовыручка – самое главное в спорте. С нашей стороны было бы нечестно пользоваться чужой бедой. На самом деле не считаю, что мы сделали что-то особенное. Играть и побеждать всегда нужно честно», – заявил игрок сборной России Иван Храмов.

Руководство Ассоциации национальных олимпийских комитетов наградит русских баскетболистов специальным призом за проявление фэйр-плей. Премию вручат на ассамблее организации в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на пресс-службу ОКР сообщило агентство «Р-Спорт».

Россия в том самом матче победила Уганду со счетом 14:11.

Сборная вышла из группы с результатом 2-1, в четвертьфинале победила Кот-д’Ивуар (17:15) и в полуфинале сегодня, 16 октября, встретится с Монголией.

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