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Знойная блондинка оформила магический баззер-битер и довела всех вокруг до истерики

Знойная блондинка оформила магический баззер-битер и довела всех вокруг до истерики
Eurosport

46 мин. назад

Спорт – это красиво во всех смыслах.

Магический баззер-битер удался высокой знойной блондинке в матче женских команд.

Девушка решилась на трехочковый бросок, и мяч угодил в кольцо, пока таймер отсчитывал доли секунды. Ее бросились поздравлять подруги по команде, а красноречивее всего выглядит лицо разочарованной соперницы.

  • А еще посмотрите на задний план – у кромки площадки расположился целый оркестр с духовыми и ударными!

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