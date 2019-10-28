Знойная блондинка оформила магический баззер-битер и довела всех вокруг до истерики
Спорт – это красиво во всех смыслах.
Магический баззер-битер удался высокой знойной блондинке в матче женских команд.
Девушка решилась на трехочковый бросок, и мяч угодил в кольцо, пока таймер отсчитывал доли секунды. Ее бросились поздравлять подруги по команде, а красноречивее всего выглядит лицо разочарованной соперницы.
- А еще посмотрите на задний план – у кромки площадки расположился целый оркестр с духовыми и ударными!
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