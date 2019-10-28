Магический баззер-битер удался высокой знойной блондинке в матче женских команд.

Девушка решилась на трехочковый бросок, и мяч угодил в кольцо, пока таймер отсчитывал доли секунды. Ее бросились поздравлять подруги по команде, а красноречивее всего выглядит лицо разочарованной соперницы.

А еще посмотрите на задний план – у кромки площадки расположился целый оркестр с духовыми и ударными!

Итальянский оператор перевел камеру с баскетбольного матча на двух фигуристых фанаток

Качай приложение Eurosport для iOS или Android