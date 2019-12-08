Судья матча между «Днепром» и «Киев-Баскетом» Андрей Бабык по окончании встречи получил угрозы от олигарха Игоря Коломойского, директора «Днепра» Валерия Кондратьева и вице-президента днепровского клуба Валерия Гуляева.

В качестве ответа Бабык составил докладную директору чемпионата Украины по баскетболу Ларисе Шабановой, пишет «Страна.UA».

«Ты что ты творишь, б**** [нехороший человек]?! Тебе п***** [плохо] будет, ты меня понял?!» – пригрозил Коломойский судье.

В середине октября имел место похожий инцидент. Тогда Коломойский прислал сообщения с угрозами в адрес президента Федерации бокса Украины Михаила Бродского, президента команды «Прометей» Владимира Дубинского и судей.

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За «Днепр» выступает сын Коломойского Грегори.

«Киев-Баскет» выиграл матч со счетом 78:75.

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