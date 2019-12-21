Адам Сэндлер выдал лютый ассист и заслужил респект темнокожих братьев

Стэдап-комик, актер, сценарист и продюсер Адам Сэндлер зарубился в баскетбол.

Игра проходила в тренажерном зале LA Fitness в Атланте. Кто-то из участников снял матч на видео и поймал момент, когда Адам Сэндлер выдает роскошный пас под кольцо. Видео мгновенно стало вирусным в США.

Адам Сэндлер большой фанат баскетбола, его регулярно замечают на играх НБА, а участие в подобных матчах в тренажерках для него обычное дело. На полном видео актер демонстрирует еще несколько симпатичных скиллов.

В Атланту Сэндлер приехал в рамках промотура его нового фильма «Неограненные драгоценности» (Uncut Gems), в которой Адам играет драматическую роль.

Фильм уже признан одной из сильнейших работ Сэндлера: на авторитетном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у него 93% положительных рецензий кинокритиков и 85% – от зрителей.

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