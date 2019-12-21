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Адам Сэндлер выдал лютый ассист и заслужил респект темнокожих братьев

Адам Сэндлер выдал лютый ассист и заслужил респект темнокожих братьев
Eurosport

1 час назадОбновлено 46 мин. назад

Артист хорош не только в комедии, но и на паркете.

Стэдап-комик, актер, сценарист и продюсер Адам Сэндлер зарубился в баскетбол.

Игра проходила в тренажерном зале LA Fitness в Атланте. Кто-то из участников снял матч на видео и поймал момент, когда Адам Сэндлер выдает роскошный пас под кольцо. Видео мгновенно стало вирусным в США.

Адам Сэндлер большой фанат баскетбола, его регулярно замечают на играх НБА, а участие в подобных матчах в тренажерках для него обычное дело. На полном видео актер демонстрирует еще несколько симпатичных скиллов.

  • В Атланту Сэндлер приехал в рамках промотура его нового фильма «Неограненные драгоценности» (Uncut Gems), в которой Адам играет драматическую роль.
  • Фильм уже признан одной из сильнейших работ Сэндлера: на авторитетном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у него 93% положительных рецензий кинокритиков и 85% – от зрителей.
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