Баскетболист клуба НБА «Атланта Хокс» Чендлер Парсонс может завершить карьеру из-за травм, полученных в ДТП с участием пьяного водителя.

Инцидент произошел еще в прошлую среду, но юристы игрока только сейчас выступили с заявлением и прояснили ситуацию. «Чендлер был серьезно травмирован в аварии, которая не должна была случиться. Водитель по собственной вине создал хаос на проезжей части, подвергая опасности жизни автомобилистов; теперь он обвиняется в вождении в пьяном виде, в чем уже сознался.

Он серьезно травмировал и потенциально закончил карьеру мистера Парсонса как профессионального спортсмена», – приводит ESPN отрывок из заявления юридической фирмы Morgan & Morgan, представляющей интересы игрока.

В результате ДТП баскетболист получил черепно-мозговую травму, грыжу межпозвоночного диска и другие повреждения. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться в баскетбол.

В 2016 году 31-летний Парсонс подписал четырехлетний контракт с «Мемфис Гризлис» на 94,8 млн долларов и с тех пор страдает хроническими проблемами с коленями.

За четыре с лишним сезона игрок провел всего 100 матчей.

В нынешнем сезоне НБА он сыграл пять игр за «Атланту», в которую отправился по обмену летом прошлого года.

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