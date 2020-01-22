Студенческое дерби между «Канзас Стэйт Уайлдкэтс» и «Канзас Джейхокс», состоявшееся в рамках чемпионата NCAA Division I, завершилось массовой дракой.

В самом конце игры баскетболист «Джейхокс» Сильвио де Соуза поставил сопернику жесткий блок, не дав ему забить, после чего грозно над ним навис. Это и послужило поводом к потасовке.

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Университеты, которые представляют «Канзас Стэйт Уайлдкэтс» и «Канзас Джейхокс», разделяют всего 130 километров.

Матчи между командами из этих учебных заведений обычно проходят в накаленной атмосфере – особенно это касается встреч по американскому футболу.

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