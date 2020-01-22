Getty Images
Студенческое дерби по баскетболу в Канзасе закончилось массовым побоищем
Эти парни еще не играют в НБА, а страсти уже кипят вовсю.
Студенческое дерби между «Канзас Стэйт Уайлдкэтс» и «Канзас Джейхокс», состоявшееся в рамках чемпионата NCAA Division I, завершилось массовой дракой.
В самом конце игры баскетболист «Джейхокс» Сильвио де Соуза поставил сопернику жесткий блок, не дав ему забить, после чего грозно над ним навис. Это и послужило поводом к потасовке.
- Университеты, которые представляют «Канзас Стэйт Уайлдкэтс» и «Канзас Джейхокс», разделяют всего 130 километров.
- Матчи между командами из этих учебных заведений обычно проходят в накаленной атмосфере – особенно это касается встреч по американскому футболу.
«Майами» выкатил стильный розово-голубой комплект – ты заложишь дом ради такой красоты
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте