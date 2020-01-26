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Коби Брайант погиб при крушении вертолета
Великому баскетболисту был 41 год.
Легендарный баскетболист Коби Брайант скончался в результате крушения вертолета.
Трагедия произошла в городе Калабасас, Калифорния. Спортсмен летел на частном вертолете в компании трех человек, когда на борту случилось возгорание. Все люди, находившиеся в вертолете, мертвы, сообщает TMZ Sports.
По информации издания, жены баскетболиста Ванессы на борту не было. Причины катастрофы пока не ясны.
- Брайант – 5-кратный чемпион НБА, MVP лиги 2008 года, 18-кратный участник Матча всех звезд.
- Коби всю карьеру провел в «Лос-Анджелес Лейкерс».
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