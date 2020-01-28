Брайант и Пауло Коэльо работали над совместной книгой. После смерти Коби писатель удалил черновик

Легендарный баскетболист Коби Брайант перед трагической смертью работал с известным писателем Пауло Коэльо над детской книгой.

Как сообщает AP, Брайант и Коэльо начали обсуждать создание совместной книги в 2016 году, когда Коби ушел из профессионального спорта. К реализации идеи мужчины приступили лишь в 2019-м, но теперь – в связи со смертью Брайанта – Коэльо удалил черновик произведения.

«Я удалил черновик, потому что нет никакого смысла публиковать книгу без него. Я бы не смог добавить ничего, касающегося его или его семьи», – рассказал Коэльо.

Пятикратный чемпион НБА Брайант погиб при крушении частного вертолета 26 января. Вместе с Коби погибла дочь Джинна и еще семь человек.

«Алхимик» Коэльо был любимой книгой Коби.

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