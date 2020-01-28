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Брайант и Пауло Коэльо работали над совместной книгой. После смерти Коби писатель удалил черновик

Брайант и Пауло Коэльо работали над совместной книгой. После смерти Коби писатель удалил черновик
Eurosport

28 мин. назад

Публиковать книгу без Коби нет никакого смысла.

Легендарный баскетболист Коби Брайант перед трагической смертью работал с известным писателем Пауло Коэльо над детской книгой.

Как сообщает AP, Брайант и Коэльо начали обсуждать создание совместной книги в 2016 году, когда Коби ушел из профессионального спорта. К реализации идеи мужчины приступили лишь в 2019-м, но теперь – в связи со смертью Брайанта – Коэльо удалил черновик произведения.

«Я удалил черновик, потому что нет никакого смысла публиковать книгу без него. Я бы не смог добавить ничего, касающегося его или его семьи», – рассказал Коэльо.

  • Пятикратный чемпион НБА Брайант погиб при крушении частного вертолета 26 января. Вместе с Коби погибла дочь Джинна и еще семь человек.
  • «Алхимик» Коэльо был любимой книгой Коби.

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