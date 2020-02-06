Американкие баскетболистки из команд университетов Алабама Стэйт и Южного Техаса устроили на паркете коллективную драку.

Потасовка началась в конце игры, в ней поучаствовали несколько десятков спортсменок. Видео записал с трибуны зритель.

Юго-Западная Атлетическая комиссия провела расследование и наложила санции на 10 баскетболисток и обоих тренеров. Спортсменки дисквалифицированы на одну-две игры, тренер из Алабамы отстранен на неопределенный срок, техасский коуч – на один матч.

Баскетболистки из Южного Техаса победили со счетом 81:54.

Также на 5 тысяч долларов оштрафовали оба университета.

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