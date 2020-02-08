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Баскетболисты школьной команды вчетвером избили своего тренера
Полиция уже расследует этот акт бессмысленной и беспощадной жестокости.
В американском штате Нью-Джерси случилась странная жесть – четверо парней из школьной баскетбольной команды жестоко избили собственного тренера.
Инцидент произошел в районе 9 вечера в четверг, 6 февраля. По информации TMZ, спортсмены набросились на коуча после возвращения с выездной игры. Мужчина отказался от медицинской помощи, когда прибыла полиция. Представители органов правопорядка не называют имен виновных из-за их юного возраста, но отмечают, что уже расследуют инцидент.
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