В американском штате Нью-Джерси случилась странная жесть – четверо парней из школьной баскетбольной команды жестоко избили собственного тренера.

Инцидент произошел в районе 9 вечера в четверг, 6 февраля. По информации TMZ, спортсмены набросились на коуча после возвращения с выездной игры. Мужчина отказался от медицинской помощи, когда прибыла полиция. Представители органов правопорядка не называют имен виновных из-за их юного возраста, но отмечают, что уже расследуют инцидент.

Мэр города Ньюарк, в котором все случилось, пообещал наказать провинившихся.

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