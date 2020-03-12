Чемпионат Китая по баскетболу, вероятнее всего, возобновится 2 апреля. Руководство турнира уже разослало письмо американским игрокам о необходимости возвращения в Азию для подготовки к новым матчам.

Около 40 баскетболистов из США отправились на родину по указанию клубов в начале января и получили инструкцию, чтобы вновь прибыть в расположение команд в середине-конце февраля.

Представители клубов Китайской баскетбольной ассоциации (КБА) получили сигнал о положительной динамике борьбы с коронавирусом и потому обсуждают формат возобновления чемпионата. В частности, рассматриваются варианты с матчами всех 20 команд в одном-двух городах или усеченный регулярный сезон с плей-офф, но без зрителей.

Игроков уже предупредили, что при прилете в Китай они попадут на 14-дневный карантин, но детали того, где они будут содержаться, пока неизвестны. Они также переживают, смогут ли вернуться в Штаты и не придется ли им повторно проходить двухнедельный карантин.

Агенты рассказали ESPN, что КБА предупредила: все не вернувшиеся в срок баскетболисты будут пожизненно забанены в китайском баскетболе, а лицензии их менеджеров будут приостановлены на 2-3 года.

Национальная баскетбольная ассоциация 12 марта объявила о приостановке сезона из-за коронавируса, найденного у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера.

ФИБА также взяла паузу в международных соревнованиях, Евролига и Еврокубок отменили матчи ближайших туров.

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