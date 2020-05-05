Большей части легендарной команды уже нет в живых.

В 1972 году случился один из самых драматичных матчей в истории спорта. Международная федерация баскетбола считает то поражение первым для сборной США за все время олимпийских баскетбольных турниров – с Игр-1936 в Берлине. Сборная США завоевала семь золотых олимпийских медалей подряд и готовилась продлить серию в Мюнхене: убедительно выиграла первые восемь встреч турнира, довела свою общую статистику до 63-0, но в финале случилась сборная Советского Союза.

СССР всю встречу вел в счете, но упустил преимущество на последней минуте. Проигрывая за три секунды до финальной серены, советские баскетболисты трижды вводили мяч в игру из-за остановок и проблем с отсчетом времени, но в итоге, вырвали победу со счетом 51:50. Американская делегация не вышла на церемонию награждения, а последние минуты того матча до сих пор вызывают противоречия, но золотые медали уехали в СССР. Из 12 олимпийских чемпионов-1972 нет в живых уже восьмерых – вот что с ними происходило после легендарного финала.

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Зураб Саканделидзе

Уже с 20 лет грузинский баскетболист играл в стартовой пятерке сборной СССР, а к Олимпиаде-1972 был чемпионом мира и многократным чемпионом Европы. Через год после завоевания олимпийского золота Зураб закончил карьеру, еще через пару лет окончил химический факультет Грузинского политехнического института и работал по специальности в пищевой промышленности. Несколько лет без особых успехов тренировал тбилисское «Динамо», а с 1995 года руководил местной чайной фабрикой, которой сам и владел. После внезапной смерти сына он перестал бороться с развивавшейся болезнью печени и скончался 25 января 2004 года – через 13 дней не стало его друга и партнера по сборной Михаила Коркии.

Михаил Коркия

Как и Саканделидзе, всю карьеру провел с «Динамо» Тбилиси, тоже закончил Грузинский политех, но после ухода из спорта остался в клубе и работал тренером. Через год отправился в московское «Динамо», но и там не задержался. Имел долю в футбольном «Торпедо» из Кутаиси, в последние годы жизни ушел в бизнес. Скончался 7 февраля 2004 года от острой сердечной недостаточности. С 2006-го в Грузии ежегодно проводится турнир памяти Саканделидзе и Коркии.

Александр Болошев

Центровой играл до 1980 года и закончил карьеру в московском «Динамо». Окончил Волгоградскую государственную академию физической культуры, работал в московском клубе тренером женской команды и начальником мужской. С 1999-го и до конца жизни был заместителем генерального директора БК «Химки». Скончался от инсульта в 2010 году.

Сергей Белов

Атакующий защитник с 1965 года числился в сборной Советов, а через пару лет на первом крупном международном турнире стал чемпионом мира. Дальше понеслось: в его копилке золотая и три бронзовых медалей олимпийских игр, золото Универсиады, две победы на чемпионатах мира и четыре – на европейских первенствах. В 1980 году стал единственным баскетболистом в XX веке, которому доверили зажечь олимпийский огонь на церемонии открытия. На том турнире он взял третью олимпийскую бронзу, вошел в символическую пятерку и завершил карьеру.

Сергей Белов на церемонии открытия Олимпийских игр-1980 в Москве Фото: Getty Images

После Сергей работал тренером в СССР, Италии и России. В 1991 году Белов возглавил список 50 величайших баскетболистов в истории от Международной федерации баскетбола, а еще через год стал первым неамериканцем, включенным в Зал славы баскетбола. С 2007 года и до самой смерти он занимал пост спортивного директора Ассоциации студенческого баскетбола, скончался в 2013 году. За два года до смерти свет увидела автобиография Сергея «Движение вверх», легшая в основу одноименного фильма.

Иван Дворный

Дворный пробился в сборную в 1972 году, сразу стал олимпийским чемпионом и заслуженным мастером спорта СССР. Через год после триумфа в Мюнхене баскетбольная сборная отправилась в турне по Америке. На родину игроки привезли немного контрабанды – в аэропорту схема вскрылась, решено было устроить показательный процесс. 21-летнему Дворному инкриминировали статью – друг помог продать пару джинсов и рубашку.

Ивана осудили на 3 года «строек народного хозяйства», из которых он отбыл полтора. В баскетбол спортсмен вернулся только в 1976-м и особенных успехов уже не добился. В 1980-м вернулся в родную деревню и занялся пчеловодством. Через какое-то время переехал в Омск, где 14 лет проработал в локомотивном депо, еще 6 – в пожарной части, параллельно играл за омские команды. Умер в 2015 году от рака легких.

Геннадий Вольнов

Универсального баскетболиста отцепили от состава сборной перед ЧМ-1970, но в Мюнхене он сыграл почти во всех матчах – Вольнов завершил карьеру олимпийским чемпионом. За год до этого Геннадий окончил Московский филиал Смоленского института физкультуры, служил преподавателем и начальником кафедры физической подготовки и спорта в Военной академии химической защиты с 1970 по 1992 годы. Стал доцентом, а затем и профессором. Скончался в 2008 году.

Сергей Коваленко

После триумфа Олимпиады центровой через год взял со сборной бронзу чемпионата Европы и на международной арене больше не засветился. После окончания карьеры немного поработал вторым тренером киевского СКА, а затем ушел в строительную фирму, где начинал охранником, но поднялся до заместителя директора. Позже стал владельцем собственной фирмы по оптовой продаже стройматериалов. Скончался в 2004 году.

Александр Белов

Автор того самого победного броска на последних мгновениях матча с самой трагичной судьбой из всех баскетболистов сборной. В 1977 году на таможне при выезде из СССР в сумке Белова были обнаружены иконы. Александра лишили звания заслуженного мастера спорта, вывели из составов национальной сборной и «Спартака». Для советских спортсменов тех лет мелкая контрабанда была обычным делом, поэтому процесс над знаменитым баскетболистом стал показательным.

В конце года Белову позволили вернуться в клуб – к тому моменту он на протяжении нескольких лет жаловался на боли в груди, а скандал серьезно подорвал его здоровье. В августе 1978 года Белова пригласили на сборы в национальную команду, где он почувствовал себя плохо. 3 октября, на 27-м году жизни, Александр скончался от редкой болезни – ангиосаркомы сердца.

Среди 12 игроков сборной США-1972 в живых нет только самого результативного игрока той команды Дуайта Джонса. Он умер 25 июля 2016 года из-за сердечного приступа.

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