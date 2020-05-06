Ларса – экс-супруга баскетболиста Скотти Пиппена (фото, инстаграм)

Скотти Пиппен еще долго будет себе руки кусать.

Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, член легендарнейшей Дрим Тим-1992 Скотти Пиппен в 2018-м неожиданно развелся с супругой, телезвездой Ларсой Пиппен. Что двигало спортсменом – загадка. Пара провела в браке 21 год, Ларса подарила титулованному баскетболисту четырех детей (три сына и одна дочка) и даже после нескольких родов выглядела просто восхитительно.

Ее красотой наслаждаются 1,8 млн подписчиков, и Ларса готова поделиться ею и с тобой.

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