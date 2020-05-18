Баскетбол

Украинский баскетболист впал в кому после падения с велосипеда

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Сергей Мясоедов

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
43 минут назад

Сергей Мясоедов перенес операцию и находится в крайне тяжелом состоянии.

Украинский баскетболист Сергей Мясоедов получил травму головы и впал в кому.

Федерация баскетбола Украины сообщает, что 16 мая 25-летний спортсмен упал с велосипеда и своевременно обратился в больницу с жалобой на боль в ключице. В больнице он потерял сознание и впал в кому из-за внутричерепной гематомы. Врачи провели операцию, сейчас Мясоедов находится в крайне тяжелом состоянии.

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«Ситуация очень тяжелая. Сегодня в 12:00 была сделана компьютерная томограмма, к счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое... Все зависит от ближайших дней. Большие надежды на молодой организм Сергея, которому нужно выдержать нагрузки», – сказал президент Запорожской федерации баскетбола Валерий Елькинсон.

  • Мясоедов выступает за «Запорожье».

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