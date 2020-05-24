Шабтай Калманович обожал баскетбол, сидел в тюрьме и привозил в Москву Майкла Джексона.

По Новому Арбату катил пятисотый Mercedes с тонированными стеклами. Пассажир на переднем сидении с самодовольным видом вглядывался в лица спешивших с работы москвичей и поглаживал шершавую кожу набитого полутора миллионами долларов дипломата. Торопясь на встречу с деловыми партнерами, бизнесмен Шабтай Калманович развлекал водителя еврейскими анекдотами и не заметил, как с автомобилем поравнялась Lada Priora.

Из окна высунулся автоматчик и прошил очередью пассажира – аптечный король России, продюсер, застройщик и большой фанат баскетбола Калманович погиб мгновенно. Раненый в живот и грудь водитель проехал еще три километра, потерял сознание и врезался в столб. Он выжил, прихватил с собой дипломат с деньгами, но позже вернул его семье миллиардера. Следствие длилось больше года, но, несмотря на большое количество версий, убийц так и не нашли.

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Убийство бизнесмена Шабтая Калмановича Фото: Imago

Шабтай родился в Каунасе в зажиточной еврейской семье. Отец работал заместителем директора завода резиновых изделий, мать – главным бухгалтером мясокомбината. Калманович рос неусидчивым ребенком, поэтому родители сразу смирились с отсутствием задатков к игре на скрипке и подарили сыну баскетбольный мяч. Как и большинство литовских мальчишек, Шабтай фанател от «Жальгириса» – семья несколько раз в год посещала игры любимой команды.

В 1965-м парень поступил в Каунасский политехнический институт и пристойно играл за команду вуза на позиции разыгрывающего. Профессионально заниматься баскетболом Шабтай не планировал – он мечтал о карьере разведчика, поэтому во время службы в армии поступил в разведшколу КГБ. В середине 70-х агент Калманович эмигрировал в Израиль, женился на гинекологе Татьяне родом из Ленинграда и занялся возвращением евреев на историческую родину. «Я бы никогда не стал бизнесменом, если бы не жена, которая зарабатывала гораздо больше. Она заставила меня крутиться», – вспоминал сионист.

Калманович обратил внимание на африканский рынок. Он обменивал у населения дорогие украшения на продовольствие, а затем подкупил местных вождей и открыл несколько золотых и алмазных приисков. За несколько лет Шабтай превратился в миллионера и мецената со связями в высших кругах израильского правительства. Связи в КГБ помогли бизнесмену познакомиться с главой русской мафии в Нью-Йорке Маратом Балагулой и выйти на новый уровень.

Бедные африканские страны славятся военными переворотами, кровожадностью и алчностью местных правителей, таких как Жан Бокасса – император-людоед Центральной Африканской Республики. В 1985-м к власти в Сьерра-Леоне пришел генерал Джозеф Момо, правда, обошлось без кровопролития. Спонсорами восхождения на трон нового правителя выступили Калманович и Балагула, монополизировавшие добычу алмазов в стране. Партнер Шабтая придумал сверхприбыльную схему: русские бизнесмены меняли алмазы в Таиланде на героин, толкали его в Европу и зарабатывали на всех трех этапах. Тонкости предприятия подробно описал в книге «Красная мафия» журналист-расследователь Роберт Фридман.

Воротилы жировали три года, пока Криса (позывной Шабтая в КГБ) не арестовали в Израиле по обвинению в шпионаже в пользу СССР. Миллионера сдал неизвестный перебежчик на Запад, агента засадили в тюрьму на девять лет, из которых он год томился в одиночке. Калманович вышел на свободу в начале 90-х, отсидев половину срока. Об его освобождении ходатайствовали Михаил Горбачев, Иосиф Кобзон, Александр Руцкой и другие глыбы политики и селебрити.

Калманович вернулся в Россию и открыл совместный бизнес с Кобзоном. Их компания «Лиат-Натали», названная по именам дочерей партнеров, в середине 1990-х была одним из крупнейших владельцев магазинов Nike, а затем Puma в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Шабтай нуждался в хороших связях, поэтому нажал на общественную деятельность – вложил деньги в московский мужской баскетбольный «Спартак» и назначил Кобзона почетным президентом.

Шабтай Калманович на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко Фото: Imago

Этот ход помог бизнесмену познакомиться с мэром Москвы Юрием Лужковым и развернуться по-настоящему: он взялся за строительство домов и супермаркетов, получил долю во владении вещевым рынком «Щелково», открыл компанию по импорту лекарств, банк и эстрадное агентство. Калманович организовывал российские гастроли Майкла Джексона, Лайзы Минелли, Хосе Каррераса и других топовых исполнителей.

Крис покорил столицу и взялся по накатанной схеме за Питер. Бизнесмен выкупил баскетбольный «Спартак» и уговорил занять пост президента Александра Розенбаума, который познакомил предпринимателя с мэром Анатолием Собчаком и его заместителем Владимиром Путиным. «Я с иностранной фирмой пришел тогда в Ленинград строить торговый центр, мы подружились с Анатолием семьями. Он умирал на моих руках тогда в Калининграде. Сегодня я опекаю его семью и дочь Ксению», – рассказал Крис в интервью латвийской газете «Час».

Действовал Шабтай не только в легальном поле, что отчасти объясняет происхождение его денег. Борис Ключников в книге «Мировой кризис как заговор», сославшись на расследование ФБР, рассказал о сотрудничестве Калмановича с руководителем солнцевской ОПГ Семеном Мигилевичем. Миллионер специализировался на отмывании денег и обеспечении криминальных авторитетов израильскими паспортами.

В конце 90-х Калманович расширил границы бизнес-империи. Крис узнал о финансовых проблемах родного баскетбольного «Жальгириса», вложил в клуб 6,5 млн долларов и привел к победе в Евролиге-1998/99. «За это достижение правительство Литвы наградило Шабтая титулом барона – бизнесмен внес в паспортные данные изменения и стал фон Калмановичем», – написал в некрологе о Шабтае журналист-расследователь Иван Голунов.

Основной доход бизнесмену приносила фармацевтическая компания – в одном из последних интервью он признался, что зарабатывает на лекарствах четыре миллиона долларов в день. В нулевых состояние Калмановича неофициально перевалило за миллиард, он занимал пост советника министра транспорта, а также советника администрации президента России по Прибалтике и вопросам загрансобственности.

Занятием для души оставался баскетбол, только уже не мужской, а женский. Шабтай вкладывал средства в УГМК и «Спартак» (Видное), был генеральным менеджером женской сборной России и даже женился на баскетболистке Анне Архиповой. «За Аню я долго боролся. К моменту нашего знакомства она 10 лет была замужем, но я не привык отступать», – гордился Крис. В 2005-м Анна родила любимому сыновей-двойняшек.

На деньги Калмановича «Спартак» пригласил несколько американских легионеров и мощно выстрелил в конце нулевых. Команда выиграла чемпионат России, стала чемпионом Евролиги и за месяц до убийства Шабтая разгромила «Галатасарай» в матче за Суперкубок Европы. «Мне очень интересно с четырехлетними сыновьями. Самая важная миссия – подготовить их к жизни после себя. У бога прошу еще лет 16-18. Надеюсь, проживу долго. У меня хорошие гены», – строил планы бизнесмен.

Шабтай Калманович с последней женой баскетболисткой Анной Фото: Imago

Расправу над миллиардером связывали с покушением и скорой смертью криминального авторитета Япончика. Рассматривалась версия о конфликте Шабтая с вором в законе и заказом Иванькова, но дважды возобновлявшееся следствие не нашло этому подтверждения. Как и другим версиям: ссорой с конкурентом на фармацевтическом рынке Кобзоном, а также отказе от сотрудничества с зарубежными спецслужбами.

На церемонию прощания с Шабтаем пришли певцы, политики, спортсмены и представители криминального мира. Для большинства миллиардер был одним из самых ярких персонажей, олицетворявших сразу несколько эпох и обладавшего редким даром. Калманович не играл по правилам, а устанавливал собственные.

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