Баскетбол

В Омске изобрели «Русский баскетбол»: две корзины на щите и максимум 8 очков за попадание

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Джеймс Харден, «Хьюстон Рокетс»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 28 минут

Суровый спорт из глубинки.

Баскетбольный тренер из Омска Виталий Притыкин придумал и запатентовал новый вид баскетбола, которому дал название «Русский баскетбол».

Мужчина объяснил отличия от всем известной игры: на каждом щите вместо одного кольца располагаются два – друг над другом. Также в игре есть три результативные зоны: двухочковая, трехочковая и четырехочковая. Попадание сквозь оба кольца удваивает баллы – таким образом максимально за один точный бросок можно заработать 8 очков.

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«При отставании на 10 очков восьмиочковое попадание практически сравнивает результат, и снова интрига возникает в игре. Значение такой результативности снижает преимущества высокорослых игроков, потому что много есть снайперов маленького роста, и это придает большую популярность «русскому баскетболу».

Для того, чтобы «русский баскетбол» показали на Олимпийских играх в Японии, необходимо большое желание и помощь Российской федерации баскетбола и лично президента федерации Кириленко Андрея Геннадьевича», – рассказал создатель Виталий Притыкин Mash.

  • Виталий Притыкин в 90-е годы построил и заявил в Суперлигу баскетбольную «Сибирь».

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