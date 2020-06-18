Дэниел Хэккетт считает, что причину ненависти следует искать в истории.

Итальянский баскетболист ЦСКА Дэниел Хэккетт ответил на вопрос о том, насколько остро в Европе стоит проблема расовой дискриминации.

«Я думаю, что это серьезная проблема, корни которой нужно искать глубоко в истории. Поражает, что людей убивают, а другие снимают это на мобильные телефоны. Пришло время сесть и подумать над проблемой, которой нет места в нынешних условиях», – цитирует игрока Eurodevotion.

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Хэккетт выступает за ЦСКА с 2018 года.

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