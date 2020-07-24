Кристин Лихи – спортивная журналистка, любовь Саши Вуячича (фото, инстаграм)
Фото: Eurosport
Кристин Лихи сотрудничала с «Бостон Селтикс» и до сих пор любит баскетбол.
Кристин Лихи – бывшая спортивная журналистка. Она успела поработать ведущей новостей на Fox Sports 1, корреспондентом официального сайта «Бостон Селтикс» из НБА и Fox Boston.
Какое-то время Лихи встречалась с Аароном Хайнесом – фитнес-инструктором из ТВ-шоу Hollywood Cycle, бывшим спортсменом. В январе она подтвердила отношения с несостоявшемся мужем Марии Шараповой, экс-баскетболистом «Лейкерс», «Клипперс» и «Никс» Сашей Вуячичем. Карьера словенца близка к завершению, но любовь к спортивным леди по-прежнему сильна.
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