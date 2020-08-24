Стартовал новый сезон «Крутой тюнинг». В ноябре выйдет серия, посвященная тачке Шакила О'Нила

Шакил О'Нил в шоу «Крутой тюнинг»
Фото: facebook
А пока не пропусти премьеру!
24 августа Discovery Channel Россия запускает трансляцию нового сезона культового шоу «Крутой тюнинг». Новые эпизоды будут выходить каждый понедельник в 22:00 (мск).
Кстати, в ноябре свет увидит выпуск, посвященный великому баскетболисту Шакилу О’Ниллу. Ребята из «Крутого Тюнинга» хорошенько поработали над его Chevy Impala 1964. Шак годами мечтал о такой машине, но без модернизации гигант ростом в 2,16 метра просто не смог бы ей управлять. Результат довел легенду НБА до экстаза.
У Шакила О'Нила бешеная коллекция машин. Прокачка Chevy Impala 1964 – на Discovery Channel
- Фото: фейсбук ведущей «Крутой тюнинг» Эй Джей (Эдриен Дженич)
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