Стартовал новый сезон «Крутой тюнинг». В ноябре выйдет серия, посвященная тачке Шакила О'Нила

А пока не пропусти премьеру!

24 августа Discovery Channel Россия запускает трансляцию нового сезона культового шоу «Крутой тюнинг». Новые эпизоды будут выходить каждый понедельник в 22:00 (мск).

Кстати, в ноябре свет увидит выпуск, посвященный великому баскетболисту Шакилу О’Ниллу. Ребята из «Крутого Тюнинга» хорошенько поработали над его Chevy Impala 1964. Шак годами мечтал о такой машине, но без модернизации гигант ростом в 2,16 метра просто не смог бы ей управлять. Результат довел легенду НБА до экстаза.

НБА У Шакила О'Нила бешеная коллекция машин. Прокачка Chevy Impala 1964 – на Discovery Channel 21/08/2020 В 16:45

Фото: фейсбук ведущей «Крутой тюнинг» Эй Джей (Эдриен Дженич)

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НБА У Шакила О'Нила бешеная коллекция машин. Прокачка Chevy Impala 1964 – на Discovery Channel 21/08/2020 В 16:45