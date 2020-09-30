Свободное объединение спортсменов Беларуси объявило о задержании баскетболистки Елены Левченко – активистки, не согласной с режимом президента Александра Лукашенко и итогами выборов в стране.

«Сегодня утром баскетболистка Елена Левченко позвонила адвокату Михаилу Кирилюку и сообщила, что ее арестовали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию (есть официальные документы) и везут в Ленинский РУВД в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях.

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РУВД пока факт нахождения Левченко адвокату не подтвердило. О дате и времени суда пока не известно, но он не должен быть позднее чем через 72 часа», – написано в заявлении.

Позже появился апдейт: стало известно, что 37-летнюю спортсменку поместили в центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Свободное объединение спортсменов попросило всех неравнодушных собраться в 12:00 возле изолятора и поддержать Елену.

Левченко участвовала в нескольких массовых акциях, как и некоторые другие спортсмены – в частности, чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа – дня президентских выборов, на которых по данным ЦИК победил Лукашенко.

Елена Левченко – бронзовый призер чемпионата Европы, двукратная чемпионка России и финалистка женской НБА.

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