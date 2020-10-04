Арвидас Сабонис с детства имел предпосылки к баскетбольной карьере: в 16 лет его рост составлял 213 сантиметров. Он поигрывал на школьном уровне, и на одном из турниров его приметил тренер каунасского «Жальгириса». Тогда же, в 1981 году, он стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной СССР и начал регулярно выходить в основе литовского гранда.

Центровой помог клубу прервать девятилетнюю гегемонию ЦСКА – с Сабонисом «Жальгирис» забрал три титула кряду, хотя с последней на тот момент всесоюзной победы прошло более 30 лет. В 1985-м Арвидас стал чемпионом Европы в составе сборной и был признан лучшим игроком континента, тогда же на него обратили внимание американские топы.

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Более десяти лет команды НБА пытались перевезти Сабониса за океан: «Атланта Хокс» задрафтовали его в 1985-м, но лига заблокировала переход, потому что литовцу было меньше 21 года. К тому же продолжалась холодная война – без шансов. Год спустя «Портленд Трэйл Блэйзерс» выбрали 21-летнего баскетболиста под 24-м номером драфта, но гигант примерил майку команды нескоро.

В 1988 году Арвидас дважды за сезон порвал ахиллово сухожилие на правой ноге и оказался в американском клубе – но только для повторной операции и восстановления. Это подчеркивает его крутость, потому что для советского спортсмена на тот момент было невозможно по собственной воле уехать играть за границу. Выступать за клуб из США он все еще не мог, контракт не был подписан.

С тех времен за литовским спортсменом тянется дурная слава любителя спиртного. В Советском Союзе ходили слухи, что Сабониса испортила капиталистическая система – он изображался американским плейбоем, живущим за счет клуба НБА. У баскетболиста действительно была собственная машина и квартира – роскошь по советским меркам – но до статуса гуляки ему было далеко.

«Мы предложили ему кровать большего размера, но он ответил, что его все устраивает. Я заверил, что мы привыкли делать такие вещи для игроков, но он вежливо отказался. Еще мы хотели подвозить его в продуктовый, но он предпочитает ходить 24 квартала до магазина и обратно за едой пешком. Многие люди из мира баскетбола говорили, что у него проблемы с алкоголем, мы слышали это от нескольких человек. Была даже история, что он повторно повредил ахилл, когда напился и случайно упал. Я провел много времени в его апартаментах и видел там только фруктовый сок», – рассказывал представитель клуба в то время. Похоже, гигант умело играл паиньку.

В то время спорт в гораздо большей степени, чем сейчас, был элементом политической борьбы, и о здоровье атлетов не особенно парились – тем более перед большими турнирами вроде Олимпиады. В августе 88-го недолеченного баскетболиста вызвали в олимпийскую сборную СССР – решение пытались опротестовать медики «Портленда», которые отлично понимали, чем это грозит, но ничего не вышло. Центровой привел национальную команду к победе на турнире, но бесповоротно загубил здоровье.

Поиграть за границей ему удалось только благодаря разрешению от Михаила Горбачева. После победы в Сеуле Сабонис в составе сборной присутствовал в Кремлевском дворце съездов. На этой встрече Сабонис лично попросил у лидера советского государства отпустить его за рубеж. На следующий год Арвидас покинул страну, но почему-то прокатил «Портленд» и на шесть лет отправился в испанскую лигу, где поиграл за «Вальядолид» и «Реал».

В итоге гигант переехал в НБА только в 31 год – в 1995-м. Колени спортсмена были настолько убиты, что тренер «Блэйзерс» однажды сказал: «Сабонис мог бы получить право на парковочное место для инвалидов на основании одного только рентгена». В первом сезоне Арвидас занял второе место в голосовании на звание лучшего новичка лиги и на семь лет стал любимчиком местных фанатов. Многие из них считают, что «Портленд» выиграл бы несколько титулов в конце 80-х с Сабонисом на пике формы.

Его бывший одноклубник Антонио Харви рассказал историю о матче против «Лейкерс» – показательная байка для понимания образа и характера литовца. В первой четверти монстр ростом 220 сантиметров столкнулся с не менее гигантским Шакилом О’Нилом. Сабонис упал и случайно задел одноклубника Рашида Уоллеса рукой по лицу, выбив ему зуб. В том же месяце Арвидас случайно поставил ему фингал, так что Уоллес окончательно потерял самообладание и бросил полотенце в лицо литовскому спортсмену.

Далее со слов Харви: «Рашид заходит в раздевалку, ведет себя громко, орет: «Я его взгрею!» Затем появляется Сабонис, у нас с ним соседние шкафчики. У него телосложение дерева, огроменные руки и самая большая голова, какую вы только видели – как будто кто-то прикрутил пивную кегу ему на плечи. Он садится рядом, смотрит на меня и говорит гробовым голосом Ивана Драго из «Рокки»: «Я его убью». Я смотрю на него и понимаю, что ровно это он и имеет в виду: «Я задушу его до смерти».

И я начинаю думать: что произойдет, если он встанет и положит свои здоровые руки на шею Уоллесу? Мы будем бить его по голове, но голова настолько велика, что он даже не почувствует – Арвидас не ослабит хватку, и чувак просто умрет в раздевалке! Все это моментально пронеслось у меня в голове, так что я вскочил и крикнул Рашиду: «Эй, сядь и заткнись, тебя сейчас задушат на хрен!» Он отвечает: «Дерьмо собачье!» Тогда я просто предложил ему продолжать в том же духе – он на секунду притормозил, внимательно посмотрел на Сабониса и выдал: «Да, задушит насмерть». И заткнулся, моментально».

Личность литовца обросла ореолом таинственности. Он был умным человеком с прекрасным чувством юмора, но не слишком интересовался общением с западным миром и использовал языковой барьер в качестве защитного механизма. У всех топовых советских игроков того времени были причины для озлобления, и Сабонис, лучший из них, казался наиболее мрачным.

В конце концов слухи и реальность пересеклись – Сабонис, в соответствии со стереотипами о соотечественниках, пристрастился к водке. Журналист Sports Illustrated когда-то назвал эту кондицию Арвидаса «Столичный удар локтем» – он приплел популярную марку крепкого алкогольного напитка, хотя фамилия баскетболиста сама по себе имела прямое отношение к культуре распития спиртного в СССР. «Заходите в любой алкогольный магазин в Литве и просто просите Сабонис – вам принесут большую бутылку водки», – рассказал бывший советский и литовский хоккеист Дарюс Каспарайтис.

Фамилия Арвидаса встала в один ряд с такими сленговыми номинациями как шкалик, мерзавчик, штоф, фунфырик, стопка и другими словами, которыми обозначали конкретный объем напитка. В случае с Сабонисом – тару емкостью 0,75 литра, такую же гигантскую, как сам спортсмен. Судя по истории взаимоотношений с водкой, он был достойным амбассадором.

Сабонис играл в составе сборной Литвы, завоевавшей бронзовую медаль на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. В матче за третье место литовцы обыграли Объединенную команду. Важная идеологическая победа, потому что оппонент представлял советскую империю, против которой литовцы полвека боролись за независимость. До церемонии закрытия оставалось несколько часов, и Арвидас не утерпел – он так сильно накачался, что не смог собраться с силами для выхода на медальную трибуну. Позже его обнаружили в раздевалке женской олимпийской сборной России – там он тоже успел поскандалить.

Бывший партнер Сабониса по «Портленду» Брайан Грант рассказал о совместной пьянке с баскетболистом для книги «Как «Блэйзерс» стали плохими парнями в мире баскетбола»: «Как-то мы были в Нью-Джерси, и он сказал: «Сегодня вечером ты идешь со мной на ужин». Ну, я пошел. Мы собираемся выпить, он достает водку и разливает всем шоты. А потом просто бьет меня по лицу! Я говорю: «Что с тобой не так?» И он отвечает: «Всегда смотри мне в глаза, когда мы пьем. Всегда». Все, что я помню – как его приятели вынесли меня оттуда».

После восьми сезонов в НБА Сабонис вернулся доигрывать в родной «Жальгирис», но продержался всего год – он рассчитывал, что будет играть только в важнейших встречах и иметь достаточно времени на восстановление, но его использовали почти в каждой. К концу кампании он понял, что тело больше не может. В 2005-м он закончил карьеру, но не ушел из игры – с 2011 года Арвидас возглавляет федерацию баскетбола Литвы.

Он женат на первой победительнице конкурса «Мисс Литва» – за время брака у них родилась дочь и три сына. Один из них – Домантас – даже рубится в НБА за клуб «Индиана Пэйсерс». Сын легендарного гиганта попал в лучшую лигу мира в 20 лет – его не прятали за железным занавесом и не калечили игрой вопреки здоровью ради патриотической идеи. Сабонис занимает почетное место в Зале славы Международной федерации баскетбола. Невозможно оценить, насколько великим мог запомниться лучший игрок поколения вне реалий заката Советского государства.

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