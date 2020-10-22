Легендарный баскетболист Шакил О'Нил – звезда очередного выпуска шоу с акулами на телеканале Discovery.
Бывший спортсмен выяснит, атака какой акулы самая эффективная. Он испытает различные особи, чтобы изучить их охотничьи повадки. В этом ему поможет американский актер и комик Роб Риггл, в прошлом – морской пехотинец.
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- Выпуск «Шакил О´Нил в кольце акул» смотрите 24 октября в 21:10 (мск) на телеканале Discovery.
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