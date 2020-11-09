Ни для кого не секрет, что у Шакила О'Нила весьма специфический вкус. Распространяется он и на машины, которые впечатляют размерами, дизайном и эксклюзивным тюнингом.

Ребята из программы «Крутой Тюнинг» канала Discovery прокачали любимый Chevy Impala 1964 баскетбольной легенды. Чип Фуз, Крис Джейкобс и Эй Джей уже больше десяти лет создают уникальные автомобили, приводя в восторг их владельцев. В ходе передачи выяснилось, что Шак мечтал об этой машине еще с той поры, как переехал в Лос-Анджелес и увидел ее в клипе Dr. Dre и Snoop Dogg. Авто было подарком на день рождения от игрока «Чикаго» Энтони Холла, старого друга Шака. Легенда обратился к Фузу и компании, чтобы те привели в порядок раритет.

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Команде телепеределки пришлось решать не только вопросы восстановления машины, но и того, как модернизировать ее, чтобы Шак смог влезть в Chevy Impala и управлять ею. К созданию машины даже привлекли бывшего игрока НБА и специалиста по блокировке бросков Джима Макилвейна в качестве монтажного двойника – специалистам это нужно было для понимания, где разместить водительское сиденье и рулевое колесо. В итоге напольное покрытие понизили на 5 см и удлинили рулевую колонку на 15.

Снаружи машина была выкрашена в темно-серый цвет с добавлением нескольких красных полосок на боковых молдингах и колесах, чтобы соответствовать теме Супермена (прозвище Шака). Также на кузов добавили специальный значок, как дань уважения погибшему другу Шака Коби Брайанту.

В итоге Шак просто не узнал авто, а потом буквально прыгал от радости с ведущими программы.

«Крутой тюнинг» c Шакилом О’Нилом стартует 9 ноября в 22:00 по Москве на телеканале Discovery.

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