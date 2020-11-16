Шакир О'Нил, младший сын легенды НБА Шакила О'Нила, пошел на сознательное нарушение правил во время школьного баскетбольного матча.
17-летний О'Нил боролся с соперником за позицию под кольцом – и, чтоб наверняка, наклонился и незаметно развязал ему шнурок на кроссовках.
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- Шакир выступает за команду «Кугарс» христианской академии Криксайд, в следующем году он выпустится из школы.
- Рост парня – 198 сантиметров.
- Шакил О'Нил – четырехкратый чемпион НБА, победитель Олимпиады и чемпионата мира.
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