Шакир О'Нил, младший сын легенды НБА Шакила О'Нила, пошел на сознательное нарушение правил во время школьного баскетбольного матча.

17-летний О'Нил боролся с соперником за позицию под кольцом – и, чтоб наверняка, наклонился и незаметно развязал ему шнурок на кроссовках.