Баскетболист команды университета Флориды Кейонте Джонсон потерял сознание во время матча чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) и был госпитализирован.
ESPN сообщает, что спортсмен находится в критическом, но стабильном состоянии. После завершения тайм-аута матча с «Флоридой Стейт» Джонсон потерял сознание и упал на площадку. Ему была оказана медицинская помощь, баскетболиста немедленно доставили в госпиталь.
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«Я знаю, что ты сражаешься. Бог вернет тебя», – написал партнер Джонсона Тре Манн.
- Летом Джонсон перенес коронавирус, как и большинство партнеров по команде. Врачи пока не поставили ему точный диагноз, но предполагают, что болезнь могла привести к миокардиту – поражению сердечной мышцы.
- 21-летний Джонсон выступает на позиции легкого форварда. В нынешнем сезоне он набирает в среднем 19,7 очка за игру, совершает 6,0 подбора и 1,7 передачи и считается претендентом на звание лучшего игрока года.
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