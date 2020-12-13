Баскетболист команды университета Флориды Кейонте Джонсон потерял сознание во время матча чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) и был госпитализирован.

ESPN сообщает, что спортсмен находится в критическом, но стабильном состоянии. После завершения тайм-аута матча с «Флоридой Стейт» Джонсон потерял сознание и упал на площадку. Ему была оказана медицинская помощь, баскетболиста немедленно доставили в госпиталь.