20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по заработку за период с июня 2019 года по май 2020 года, сообщает Forbes. Швейцарец заработал 106,3 млн $ (87,5 млн евро), уступив лишь предпринимательнице Кайли Дженнер (590 млн $/485 млн евро) и музыканту Канье Уэсту (170 млн $/140 млн евро).
Замкнули первую пятерку знаменитые футболисты – португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси с доходами в 105 млн $ (86 млн евро) и 104 млн $ (85,5 млн евро) соответственно.
Также в топ-10 оказались бразильский футболист Неймар и американский баскетболист Леброн Джеймс, заработавшие 95,5 млн $ (78,5 млн евро) и 88,2 млн $ (72,5 млн евро) соответственно. На 16-м месте в рейтинге Forbes расположился американский баскетболист Стефен Карри (74,4 млн $/61 млн евро).
- Последний раз Федерер выходил на корт 30 января, после чего сделал паузу в связи с коронавирусом и провел операцию, из-за которой досрочно завершил сезон.
- Главной целью на следующий год 39-летний швейцарец назвал участие в Олимпиаде.