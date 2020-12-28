Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду.
«Есть много спортсменов, которыми я восхищаюсь. Рафа Надаль, Федерер, Леброн… во всех видах спорта есть выдающийся спортсмен, которых восхищает своей работой и тем, что он делает каждый день. В футболе – это Криштиану. Я восхищаюсь всеми этими спортсменами», – приводит слова Месси Mundo Deportivo.
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- Лионель Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча», у Криштиану Роналду пять наград.
- На выходных португалец обошел Лионеля и был признан лучших футболистом века.
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