Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду.

«Есть много спортсменов, которыми я восхищаюсь. Рафа Надаль, Федерер, Леброн… во всех видах спорта есть выдающийся спортсмен, которых восхищает своей работой и тем, что он делает каждый день. В футболе – это Криштиану. Я восхищаюсь всеми этими спортсменами», – приводит слова Месси Mundo Deportivo.

НБА
Рекорд в НБА: команда улетела вперед на 50 очков
6 ЧАСОВ НАЗАД
  • Лионель Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча», у Криштиану Роналду пять наград.
  • На выходных португалец обошел Лионеля и был признан лучших футболистом века.

Большое интервью Месси: об обмане Бартомеу, Гризманне и не только

Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport

НБА
Карри реализовал 105 трехочковых подряд за 5 минут
ВЧЕРА В 11:47
НБА
«Таких игроков уже никогда не будет». Овечкин мечтает об интервью с Джорданом
ВЧЕРА В 23:21