В Америке состоялся необычный баскетбольный матч, все участники которого играли в медицинских масках для противодействия коронавирусу.

С индивидуальными средствами защиты вышли команды университетов Бостона и Холи Кросс. Инициаторами стали представители Бостона – руководство требовало ношения масок не только от собственных баскетболистов, но и от соперников.

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  • Команда университета Холи Кросс выиграла со счетом 68:66.
  • Общее число зараженных COVID-19 в США превысило 20 миллионов человек.

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