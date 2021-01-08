В Америке состоялся необычный баскетбольный матч, все участники которого играли в медицинских масках для противодействия коронавирусу.
С индивидуальными средствами защиты вышли команды университетов Бостона и Холи Кросс. Инициаторами стали представители Бостона – руководство требовало ношения масок не только от собственных баскетболистов, но и от соперников.
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- Команда университета Холи Кросс выиграла со счетом 68:66.
- Общее число зараженных COVID-19 в США превысило 20 миллионов человек.
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