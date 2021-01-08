В Америке состоялся необычный баскетбольный матч, все участники которого играли в медицинских масках для противодействия коронавирусу.

С индивидуальными средствами защиты вышли команды университетов Бостона и Холи Кросс. Инициаторами стали представители Бостона – руководство требовало ношения масок не только от собственных баскетболистов, но и от соперников.