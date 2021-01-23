Слэм-данк одного из игроков чуть не привел к трагическим последствиям во время баскетбольного матча.

Когда баскетболист повис на кольце, сорвалась вся конструкция, к которой оно крепилось. Массивное железо пролетело над площадкой, не задев спортсменов. Игрок, который делал слэм-данк, успел вовремя спрыгнуть и остался цел.

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Судя по названию команды, написанному на паркете, авария произошла на матче новозеландской команды «Кантерберри Рамс».

  • «Кантерберри Рамс» базируется в городе Крайстчерч и выступает на арене «Коулс Стэдиум».
  • Команда четырежды становилась чемпионом новозеландской баскетбольной лиги – в 1986-м, 1989-м, 1990-м и 1992-м.

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